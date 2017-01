Dieser Dozent ist der Jodel-Star in Hannover

Bei der Campus-App Jodel ist er der heimliche Star unter den Dozenten: Mathedozent Jörg Kortemeyer. Im Interview erzählt er, was er von den vielen Posts über ihn hält, ob er selbst jodelt und wieso er kein „Karmafarmer“ ist.

In der App Jodel posten Studenten Alltagserlebnisse, Flachwitze und lästern über Dozenten – und zwar anonym. Jeder im Umkreis von zehn Kilometern kann die Anekdoten lesen. Jörg Kortemeyer, wie haben Sie von Jodel und den Beiträgen über Sie erfahren?

Meine Hiwis haben mir berichtet, dass während meiner Übung dauernd gejodelt werden würde. Ich wurde neugierig und habe die App heruntergeladen. Als ich Jodel das erste Mal geöffnet habe, war ein Zitat von mir, das schon über ein Jahr alt war, ganz oben. Das war krass.

Was war ihr erster Gedanke, als Sie den Jodel gelesen haben?

Ich hätte nie gedacht, dass das, was ich sage, so besonders ist, dass meine Studenten es bei Jodel zitieren würden. Besonders, weil das bei anderen Kollegen nicht der Fall ist. Ich muss zugeben, dass ich mir erst Sorgen gemacht habe, als ich von der App hörte. Man kann die Anonymität bei Jodel natürlich ausnutzen und sehr fiese Dinge über Leute schreiben. Ich habe im Endeffekt aber absolut gegenteilige Erfahrungen gemacht.

Inwiefern?

Über Jodel wurden mir charmantere Dinge gesagt, als mir Studenten je persönlich gesagt haben. Deswegen habe ich davon auch einen Haufen Screenshots gesammelt.

Was ist Ihre liebste Jodel-Anekdote?

Mein stärkstes Erlebnis mit Jodel hatte ich, als ich am letzten Tag vor Weihnachten eine Vorlesung im Audimax gehalten habe. Der Hörsaal war bis auf den letzten Platz besetzt. Danach habe ich, wie ich es immer mache, die App geöffnet: Die zehn am höchsten bewerteten Jodel handelten von meiner Veranstaltung.

Gab es auch Jodel, die Sie verärgert haben?

Sehr selten. Es kam vor, dass sich Leute im Zusammenhang mit den Klausuren aufgeregt haben.

Es muss ein komisches Gefühl sein, dass jeder Schritt bei Jodel dokumentiert werden könnte. Verhalten Sie sich mit dem Wissen anders?

Ich habe mich sicher nie deswegen zensiert. Manchmal habe ich sogar bewusst etwas Auffälliges gesagt oder getan, um die Leute zu unterhalten und zu sehen, ob es dann bei Jodel landet. Andererseits bin ich an diese Art Beobachtung gewöhnt, da meine Veranstaltungen auch als Video aufgezeichnet werden.

Thematisieren Sie Jodel in der Uni?

Nein. Ich habe lange verschwiegen, dass ich von Jodel weiß, weil ich das, was in der App passiert, nicht beeinflussen wollte. Im Vorkurs an der Uni Paderborn konnte ich es mir aber nicht verkneifen, ein paar Jodel über mich zu zeigen und die Studenten herauszufordern: „So, jetzt zeigt mal, ob ihr besser als die Hannoveraner seid.“

Zeigen Sie Ihren Kollegen Jodel?

Es lief meistens anders herum. Als ich einmal in der Caféteria Kollegen getroffen habe, war die erste Bemerkung: „Jörg, wie machst du das eigentlich?“ Sie hatten mitbekommen, dass bereits in meinem ersten Vorkurs über mich gejodelt wurde.

Jodeln Sie selbst?

Das kommt schon mal vor. Ich habe mir aber mal geschworen, nicht über mich selbst zu jodeln. Ich will ja nicht mein eigener Karma-Farmer werden, wie es so schön heißt

Interview von Tamy Beyeler

Die besten Jodel über Jörg Kortemeyer – eine Auswahl

1. Der Schuhliebhaber

2. Der Spammer

3. Der Ordentliche

4. Der Koffeinjunkie

5. Der Systematische

6. Der Rebell

7. Der Hinterlistige

8. Der Überführte

9. Der Erfinder

10. Der Promi